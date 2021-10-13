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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية في بداية مران اليوم الأربعاء الذي يقام على ملعب نادي «absa» بكينيا.

وأدى اللاعبون تدريبات الجري تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق، واجتمع كارتيرون مع طبيب الزمالك للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية والوقائية للاعبين.

وكان الجهاز الفني للزمالك قام بتغيير ملعب التدريب بسبب انشغال الملعب الفرعي باستاد كاساراني باستضافة مباراة ودية اليوم.

ويستعد الزمالك لخوض مباراه توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.