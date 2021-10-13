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أجريت بالأمس قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2021-2022، الذي ينطلق يوم 25 أكتوبر 2021.

وتستعرض بوابة «المصري اليوم» جدول مباريات الدوري المصري الممتاز 2022 والقنوات الناقلة للنسخة الجديدة من مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومثّل النادي الأهلي خلال القرعة سمير عدلي، المدير الإداري، ومثّل نادي الزمالك محمد سعيد إداري الزمالك.

أندية الدوري المصري الممتاز 2022

يشارك ١٨ فريقا في مسابقة الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٢، وهي الزمالك حامل اللقب والأهلي والإسماعيلي والمصري ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلي والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبي والاتحاد السكندري وفاركو وسيراميكا كليوباترا.

مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت سواء الأولى أو الثانية والثالثة، بعد إجراء قرعة مباريات الدوري المصري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أمس الثلاثاء.

وقدم احتفالية القرعة أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، فيما قام بسحبها عميد لاعبي العالم أحمد حسن، وحسام غالي لاعب الأهلي السابق، وأحمد الكأس نجم الكرة المصرية السابق.

شاهد جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

جدول الأهلي في مباريات الدوري المصري 2022

1- الأهلي X الإسماعيلي

2- الأهلي X البنك الأهلي

3- الأهلي X الزمالك

4- الأهلي X المقاولون العرب

5- الأهلي X غزل المحلة

6- الأهلي X سموحة

7- الأهلي X فيوتشر

8- الأهلي X بيراميدز

9- الأهلي X الجونة

10- الأهلي X مصر المقاصة

11- الأهلي X فاركو

12- الأهلي X الاتحاد

13- الأهلي X المصري البورسعيدي.

14- الأهلي X الشرقية للدخان

15- الأهلي X إنبي

16- الأهلي X طلائع الجيش

17- الأهلي X سيراميكا كليوباترا.

درع الدوري المصري - صورة أرشيفية

فيما جاء جدول الزمالك في مباريات الدوري المصري 2022

الأسبوع الأول: الزمالك * إنبي.

الإسبوع الثاني: الزمالك * طلائع الجيش

الأسبوع الثالث: الزمالك * الأهلي

الأسبوع الرابع: الزمالك والإسماعيلي

الأسبوع الخامس: الزمالك * البنك الأهلي

الأسبوع السادس: الزمالك* سيراميكا

الأسبوع السابع: الزمالك * المقاولون

الأسبوع الثامن: الزمالك * غزل المحلة

الأسبوع التاسع: الزمالك * سموحة

الأسبوع العاشر: الزمالك * فيوتشر

الأسبوع الحادي عشر: الزمالك * بيراميدز

الأسبوع الثاني عشر: الزمالك * الجونة

الأسبوع الثالث عشر: الزمالك * المقاصة

الأسبوع الرابع عشر: الزمالك * فاركو.

الأسبوع الخامس عشر: الزمالك * الاتحاد السكندري.

الأسبوع السادس عشر: الزمالك * المصري

الأسبوع السابع عشر: الزمالك * الشرقية للدخان.

جدول النادي الإسماعيلي في مباريات الدوري المصري 2022

الجولة الأولى: الأهلي- الإسماعيلي.

الجولة الثانية: سيراميكا – الإسماعيلي.

الجولة الثالثة: البنك الأهلي – الإسماعيلي.

الجولة الرابعة: الإسماعيلي – الزمالك.

الجولة الخامسة: المقاولون العرب – الإسماعيلي.

الجولة السادسة: الإسماعيلي – المحلة.

الجولة السابعة: سموحة – الإسماعيلي.

الجولة الثامنة: الإسماعيلي – فيوتشر.

الجولة التاسعة: بيراميدز- الإسماعيلي.

الجولة العاشرة: الإسماعيلي – الجونة.

الجولة الحادية عشرة: المقاصة – الإسماعيلي.

الجولة الثانية عشرة: الإسماعيلي- فاركو.

الجولة الثالثة عشرة: الاتحاد السكندري – الإسماعيلي.

الجولة الرابعة عشرة: الإسماعيلي – المصري البورسعيدي.

الجولة الخامسة عشرة: الشرقية للدخان – الإسماعيلي.

الجولة السادسة عشرة: الإسماعيلي – إنبي.

الجولة السابعة عشرة: طلائع الجيش – الإسماعيلي.

مباراة المصرى وطلائع الجيش فى الدورى الممتاز‎‎ - صورة أرشيفية

جدول مباريات النادي المصري في مباريات الدوري المصري 2022

الجولة الأولى: غزل المحلة × المصري

الجولة الثانية: المصري × سموحة

الجولة الثالثة: فيوتشر إف سي × المصري

الجولة الرابعة: المصري × بيراميدز

الجولة الخامسة: الجونة × المصري

الجولة السادسة: المصري × مصر المقاصة

الجولة السابعة: فاركو × المصري

الجولة الثامنة: المصري × الاتحاد

الجولة التاسعة: المصري × سيراميكا

الجولة العاشرة: إيسترن كومباني × المصري

الجولة الحادية عشرة: المصري × إنبي

الجولة الثانية عشرة: طلائع الجيش × المصري

الجولة الثالثة عشرة: المصري × الأهلي

الجولة الرابعة عشرة: الإسماعيلي × المصري

الجولة الخامسة عشرة: المصري × البنك الأهلي

الجولة السادسة عشرة: الزمالك × المصري

الجولة السابعة عشرة: المصري × المقاولون العرب