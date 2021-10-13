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مران في كينيا.. تقسيمة قوية بدون حارسي مرمى

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مران الزمالك في كينيا.. تقسيمة قوية بدون حارسي مرمى مران في كينيا.. تقسيمة قوية بدون حارسي مرمى

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أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة بين اللاعبين خلال مران اليوم الأربعاء والذي يقام على ملعب نادي «absa» بكينيا.

وقام الجهاز الفني للزمالك بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب بدون حارسي مرمى.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قام بتغيير ملعب التدريب بسبب انشغال الملعب الفرعي باستاد كاساراني باستضافة مباراة ودية اليوم.

ويستعد الزمالك لخوض مباراه توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

المصرى اليوم

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