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مرتجى والدرندلى يتسلحان بتاريخهما مع الأهلى قبل ماراثون انتخابات القلعة الحمراء

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مرتجى والدرندلى يتسلحان بتاريخهما مع الأهلى قبل ماراثون انتخابات القلعة الحمراء مرتجى والدرندلى يتسلحان بتاريخهما مع الأهلى قبل ماراثون انتخابات القلعة الحمراء

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بعد حسم موعد انتخابات النادى الأهلى، المقررة يومى 25 و26 نوفمبر المقبل، يترقب عشاق القلعة الحمراء ماراثون الانتخابات لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود سفينة النادى خلال السنوات المقبلة، ويتسلح الثنائى خالد مرتجى وخالد الدرنلى بتاريخهما الكبير مع النادى الأهلى وحب الجمعية العمومية التي تعتبرهما من أنجح الشخصيات التي دخلت مجلس الإدارة نظرا لدورهما الواضح داخل النادى وإخلاصهما في القيام بالمهام المطلوبة منهما.

وينتظر أن تتكشف ملامح قائمة محمود الخطيب رئيس النادى خلال الأيام المقبلة التي سيخوض بها الانتخابات بعدما حسم أمره على خوض الماراثون الانتخابى على منصب رئاسة النادى.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن في اجتماعه ظهر السبت الماضى عن انعقاد الجمعية العمومية يومي 25 و26 نوفمبر المقبل بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور لمدة 4 سنوات قادمة، على أن يتم إخطار الجهة الإدارية غدًا الأحد بموعد الانتخابات، وذلك وفقًا للائحة وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يتم يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر الجاري الإعلان بالجريدة الرسمية والموقع الرسمي للنادي عن فتح باب الترشح لإجراء الانتخابات، ويتم استقبال أوراق المترشحين يوم «16 أكتوبر» ولمدة أسبوع، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويمتد العمل في اليوم الأخير حتى السابعة مساءً.

المصرى اليوم

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