تدشين مسابقة رواد الأعمال «رالي العرب».. التفاصيل وكيفية التسجيل

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استعرض المؤتمر الخاص بتدشين مسابقة «رالي العرب»، المُنعقد اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية، الاستعدادات الجارية لعقد المسابقة، والتى تعقد برعاية جامعة الدول العربية «قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة العلاقات الاقتصادية» وبتنظيم مشترك من قبل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اتحاد الغرف العربية، مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو – البحرين)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والتى ستعقد في إطار أعمال المنتدى الدولى الرابع لريادة الأعمال والاستثمار 2022 The 4th World Entrepreneurs Investment Forum – WEIF المقرر عقده خلال الفترة 26- 30 2022 في إطار فعاليات EXPO 2020Dubai الجارى عقده بإمارة دبى/ دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 1 أكتوبر 2021- 30 مارس 2022، تحت شعار «تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار ما بعد الجائحة».

شارك في المؤتمر الصحفى السفيرالدكتور كمال حسن على، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الدكتور خالد حنفى، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية والسيد الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونـيدو» بالبحرين، وحضور عدد من الجهات المعنية وكذلك ممثلى وسائل الإعلام المختلفة.

وتكتسب مسابقة «رالى العرب لريادة الأعمال» أهمية كبرى كونها مبادرة لتعاون عربى وإقليمى متميز تهدف إلى دعم الشباب العربى باعتبارهم عنصر التغيير، وأن التغيير العربى المنشود يحتاج إلى سواعد شابه، تكتسب المسابقة أهمية كبرى كونها تستهدف مشاركة شباب رواد الأعمال بالدول العربية من طلبة الجامعات وخريجيها، بهدف ربطهم باحتياجات سوق العمل وخلق المزيد من الفرص للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.

وسيسهم برنامج ومسابقة رالى العرب لريادة الأعمال والابتكار الفرصة للملتحقين بالجامعات بالوطن العربى لتقديم وعرض مقترحات مشروعات ناشئة في مجالات متعددة منها على سبيل المثال (1) حلول لما بعد جائحة كورونا (2) التجارة والتراث (3) تكنولوجيا الزراعية (4) تكنولوجيا الجيل الرابع الصناعية (5) البرمجة والتطبيقات (6) مصادر الطاقة المتجددة (7) التكنولوجيا الذكية.

وسيتم التسجيل للمسابقة على الموقع الإلكترونى: www.entrepreneurshiprally.com وأخر موعد للتسجيل 15 يناير 2022.

تدشين مسابقة رواد الأعمال "رالي العرب".. تعرف على التفاصيل وكيفية التسجيل