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مركز شباب برمبال بمطوبس بكفرالشيخ يستضيف «طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام»

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مركز شباب برمبال بمطوبس بكفرالشيخ يستضيف «طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام» مركز شباب برمبال بمطوبس بكفرالشيخ يستضيف «طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام»

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استضاف مركز شباب برمبال فعاليات حملة طرق الأبواب «المرأة المصرية صانعة السلام» الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ ،تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ،وإشراف الدكتورة اماني شاكر مقررة الفرع، والدكتورة جاكلين بشرى، وإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب بالتعاون بين مديرية الثقافة ومديرية الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.

استهدفت الحملة قرى برمبال وعزبة عمرو وبني بكار ومنية المرشد وعزب الغرب وابيانه والبصراط وخليج قبلي وقومسيون شرق وغرب والقني والجزيرة الخضراء وخليج بحري وبرج مغيزل التابعة لمركز مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة بإجمالي عدد زيارات 2530و توعية 4782 سيدة و3178 رجل4722 طفل.

وثمن اللواء جمال نور الدين على دور وهدف الحملة في نشر الوعي للسيدات صانعات السلام بحب الوطن والانتماء من خلال نقل رسائل الحملة والتي تتضمن ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القري ذات الأولوية في مبادرة حياة كريمة، وتعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وتنمية مجتمعها، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بآلية طرق الأبواب.

صرح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه قد تم عقد لقاء توعوي يوم في حب بمركز شباب برمبال تم خلاله إلقاء الضوء على دور فرع المجلس ودور مكتب الشكاوى ،وأهمية دور المرأة في صنع وحفظ السلام كما أكد سيادته أن مراكز شباب كفر الشيخ جميعها تتطلع إلى أداء دورها في إطار المشاركة بمبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور ممثلي فرع المجلس القومي للمرأة وثقافة كفر الشيخ بمتابعة تنفيذ من الأستاذ محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس ومنال فتحي مديرة مركز شباب برمبال وبمشاركة 50 رائدة ريفية .شهدت الحملة أيضا أنشطة ترفيهية من رسم على وجوه الأطفال وعزف موسيقى.

كفرالشيخ
كفرالشيخ
كفرالشيخ
كفرالشيخ

المصرى اليوم

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