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انطلاق بطولة زد للناشئين بمشاركة الأهلي والزمالك وهويدي الفيوم غدًا

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انطلاق بطولة زد للناشئين بمشاركة الأهلي والزمالك وهويدي الفيوم غدًا انطلاق بطولة زد للناشئين بمشاركة الأهلي والزمالك وهويدي الفيوم غدًا

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تنطلق غدا الخميس البطولة التحضيرية لموسم 2021/2022، التي يستضيفها نادي زد بالشيخ زايد، على مدار 3 أيام خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري.

ويشارك في البطولة كل من أندية الأهلي والزمالك وهويدي الفيوم وزد إف سي، للفئات العمرية مواليد 2008 و2009 و2010.

وتفتتح البطولة غدا بلقاءات الأهلي مع زد إف سي مواليد 2008 و2009 و2010 والزمالك مع هويدي الفيوم من نفس المواليد، وفي اليوم التالي تلتقي فرق الأهلي مع هويدي الفيوم والزمالك مع زد إف سي من مواليد 2008 و2010، والأهلي مع وزد إف سي مع هويدي الفيوم مواليد 2009، وتختتم البطولة بلقاءات الأهلي مع الزمالك وزد إف سي مع هويدي الفيوم من مواليد 2008 و2010، والأهلي مع هويدي الفيوم والزمالك مع زد إف سي من مواليد 2009.

ومن المقرر أن يتم حساب الفرق الفائزة بحسب عدد النقاط التي جمعتها خلال اللقاءات الثلاثة، وتقدم إدارة شركة زد جوائز مادية للفائزين بقيمة 60 ألف جنيه للفائز بالبطولة، و30 ألف جنيه لصاحب المركز الثاني، و15 ألف جنيه للمركز الثالث.

المصرى اليوم

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