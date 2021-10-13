تعرف على قائمة الغائبين عن رحلة الأهلى إلى النيجر

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تطير بعثة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى غدا الخميس، إلى النيجر بطائرة خاصة لمواجهة فريق الحرس الوطنى، المقررة 16 أكتوبر الجارى في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأنهى مسئولو الأهلى خلال الأيام الماضية إجراءات السفر إلى النيجر، وسيخوض الفريق مرانة صباح اليوم على ملعب مختار التتش، على أن يعلن موسيمانى بعدها القائمة التي ستطير إلى النيجر، ويخوض الأهلي تدريبه الوحيد في النيجر يوم 15 أكتوبر على ملعب المباراة قبل 24 ساعة من مواجهة الحرس الوطني.

ويفقد الأهلى في رحلة النيجر الصفقات الجديدة التي ضمّها خلال الصيف الجاري لعدم القيد في القائمة الأفريقية الأولى وهم: بيرسي تاو وميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر، كما سيغيب محمود متولي للإصابة ومحمد مجدي أفشة، بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني والإداري للاحتفال بزفافه الأسبوع الجاري، وكذلك محمد الشناوى حارس المرمى، لظروف الإصابة بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها إصابتة بتمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره ‏الليبي التي أقيمت مؤخرا في بنغازي ضمن تصفيات الجولة الرابعة للمجموعة ‏السادسة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.