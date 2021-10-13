3 مدربين أجانب مرشحين لتدريب الأهلى خلفا لموسيمانى

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تلقت إدارة النادى الأهلى عدد من الترشيحات لمدربين أجانب لاختيار واحد منهم في حالة عدم الاتفاق مع موسيمانى على تجديد عقده.

وكشفت مصادر بالأهلى أن البرتغالى فيريرا المدير الفنى السابق للزمالك يعد أبرز المعروضين على الأهلى لقيادة الفريق، وكذلك مواطنة روى فيتوريا مدرب النصر السعودى السابق والذى فسخ عقده بالتراضى 2020، كما ضمت القائمة الألمانى فيليكس ماجاث الذي حاز على درع الدوري الألماني لكرة القدم مرتين مع فريق بايرن ميونخ، ومرة مع نادي فولفسبورج ومدرب استقلال طهران حاليا.

وأكد مصدر بالأهلى أن محمود الخطيب رئيس النادى تسلم السير الذاتية لدراستها على أن يعقد جلسة مع المسؤولين بشركة الكرة بخصوص المرشحين بعد حسم مصير موسيمانى مع الأهلى.

كانت زوجة موسيمانى قد رفضت تأجيل مفاوضات تجديد عقد مدرب الأهلى إلى ما بعد الانتهاء من انتخابات النادى التي ستجرى يومى 25 و26 نوفمبر المقبل، وطلبت من المسؤولين سرعة حسم الموضوع سواء بالاتفاق على تجديد العقد أو الرفض للشروط التي حددها المدير الفنى للاستمرار في قيادة الأهلى.

وتتمثل الشروط في زيادة الراتب ووضع شرط جزائى يمنح المدرب الحق في الحصول على جميع مستحقاته في حالة فسخ عقده قبل انتهاء المدة التي ينص عليها العقد الجديد، وعللت زوجة مدرب الأهلى سبب رفضها تأجيل المفاوضات تخوفها من عدم الاتفاق على البنود الجديدة وضياع فرصة خوضه تجربة تدريبية جديدة خاصة بعدما تلقى موسيمانى أكثر من عرض مؤخرا لكنه تكتم عليها حفاظا على حالة التركيز داخل الفريق.