مدرب الإسماعيلى: نراهن على الصفقات الجديدة.. ومواجهة الأهلى صعبة

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أكد محمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، أن الجهاز الفني يثق في نجاح وتألق الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال انتقالات الصيف.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات إذاعية: «تعاقدنا مع مجموعة من الصفقات الجيدة مثل أحمد عيد والترهوني والدسوقي وأحمد صبحي وأحمد عادل عبدالمنعم وعمر رضوان».

وأضاف: نراهن على تألق صفقة المحترف الزامبي جوستين شونجا، فهو يمتلك إمكانيات كبيرة في مركز رأس الحربة، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفا له في الموسم الجديد. كما أن الفريق لديه أزمة مالية وهناك جهود من جانب مجلس الإدارة، وذلك من أجل حل المشكلة المالية التي يعاني منها النادي.

وأشار إلى أن الفريق يمتلك مديرا فنيا على أفضل مستوى بقيادة طلعت يوسف، ولكن علينا الاعتراف بأن وجود على أبوجريشة وعماد سليمان في اللجنة الفنية ساهم في موافقته على قبول المهمة، خاصة بعد أن رفض قبول المهمة في الموسم المنقضي.

واختتم: بداية الدوري بمواجهة الأهلي أمر صعب، ولكن في تلك المسابقة كل الأندية سوف تلتقي معًا، ولا ننظر إلى ترتيب المباريات.