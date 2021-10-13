وزير الرياضة يستقبل سمر حمزة بعد حصولها على برونزية العالم للمصارعة

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استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لاعبة المنتخب المصرى سمر حمزة بعد فوزها بالميدالية البرونزية خلال منافسات بطولة العالم للمصارعة والتي أقيمت بدولة النرويج، بحضور الكابتن محمد طلبة مدرب اللاعبة، والدكتور محمد الكردي مساعد الوزير لرياضة البطولة، والدكتور عبدالأول محمد معاون الوزير.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بفوز المصارعة المصرية سمر حمزة بالميدالية البرونزية في انجاز تاريخي، والتي تعد أول ميدالية مصرية في بطولة العالم للمصارعة بعد غياب 15 عاماً عن التتويج ببطولات العالم.

وقال الدكتور أشرف صبحي: «هذه الميدالية ستكون بداية لميدالية ذهبية أن شاء الله، وكلنا معاكم ووراء كل الأبطال المصريين الذين يحققون الإنجازات ويرفعون علم مصر عالياً في جميع المحافل الدولية، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية والدولة المصرية والاتحادات الرياضية المختلفة لجميع اللاعبين».

ووجه الوزير خلال لقاؤه بالبطلة المصرية، بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لتحقيق الاستمرارية، وأن تكون الفترة المقبلة والتي تعد بداية الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 سوف تشهد تكثيف لمشاركة المنتخبات المصرية في مختلف اللعبات في جميع البطولات والمنافسات العالمية لمختلف الأعمار السنية .

من جانبها وجهت اللاعبة سمر حمزة ومدربها الكابتن محمد طلبة الشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والقيادة السياسية؛ للاهتمام الدائم وتوفير كافة أوجه الدعم باستمرار لتحقيق الميداليات العالمية في مختلف المحافل .