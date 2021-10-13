أخبار عاجلة

بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب -
الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين -
الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية -
إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل) -
أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز -
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وزير الرياضة يستقبل سمر حمزة بعد حصولها على برونزية العالم للمصارعة

Print
وزير الرياضة يستقبل سمر حمزة بعد حصولها على برونزية العالم للمصارعة وزير الرياضة يستقبل سمر حمزة بعد حصولها على برونزية العالم للمصارعة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لاعبة المصرى سمر حمزة بعد فوزها بالميدالية البرونزية خلال منافسات بطولة العالم للمصارعة والتي أقيمت بدولة النرويج، بحضور الكابتن محمد طلبة مدرب اللاعبة، والدكتور محمد الكردي مساعد الوزير لرياضة البطولة، والدكتور عبدالأول محمد معاون الوزير.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بفوز المصارعة المصرية سمر حمزة بالميدالية البرونزية في انجاز تاريخي، والتي تعد أول ميدالية مصرية في بطولة العالم للمصارعة بعد غياب 15 عاماً عن التتويج ببطولات العالم.

وقال الدكتور أشرف صبحي: «هذه الميدالية ستكون بداية لميدالية ذهبية أن شاء الله، وكلنا معاكم ووراء كل الأبطال المصريين الذين يحققون الإنجازات ويرفعون علم عالياً في جميع المحافل الدولية، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية والدولة المصرية والاتحادات الرياضية المختلفة لجميع اللاعبين».

ووجه الوزير خلال لقاؤه بالبطلة المصرية، بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لتحقيق الاستمرارية، وأن تكون الفترة المقبلة والتي تعد بداية الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 سوف تشهد تكثيف لمشاركة المنتخبات المصرية في مختلف اللعبات في جميع البطولات والمنافسات العالمية لمختلف الأعمار السنية .

من جانبها وجهت اللاعبة سمر حمزة ومدربها الكابتن محمد طلبة الشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والقيادة السياسية؛ للاهتمام الدائم وتوفير كافة أوجه الدعم باستمرار لتحقيق الميداليات العالمية في مختلف المحافل .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية

الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية

إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل)

إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل)

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر

«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر