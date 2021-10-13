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زوجة مدرب الأهلى ترفض تأجيل مفاوضات تجديد عقد موسيمانى

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زوجة مدرب الأهلى ترفض تأجيل مفاوضات تجديد عقد موسيمانى زوجة مدرب الأهلى ترفض تأجيل مفاوضات تجديد عقد موسيمانى

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رفضت مويرا، زوجة ووكيلة بيتسو موسيماني المدير الفنى للاهلى، تأجيل مفاوضات تجديد عقد مدرب الأهلى إلى ما بعد الإنتهاء من انتخابات النادى التي ستجرى يومى 25 و26 نوفمبر المقبل، وطلبت من المسؤولين سرعة حسم الموضوع سواء بالاتفاق على تجديد العقد أو الرفض للشروط التي حددها المدير الفنى للاستمرار في قيادة الأهلى وتتمثل في زيادة الراتب ووضع شرط جزائى يمنح المدرب الحق في الحصول على جميع مستحقاته في حالة فسخ عقده قبل انتهاء المدة التي ينص عليها العقد الجديد، وعللت زوجة مدرب الأهلى سبب رفضها تأجيل المفاوضات تخوفها من عدم الاتفاق على البنود الجديدة وضياع فرصة خوضه تجربة تدريبية جديدة خاصة بعدما تلقى موسيمانى أكثر من عرض مؤخرا لكنه تكتم عليها حفاظا على حالة التركيز داخل الفريق.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فان لجنة التخطيط بالنادى دعت زوجة موسيمانى لاجتماع خاص بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لمناقشة أسباب اقتراح مجلس الإدارة بتأجيل مفاوضات التجديد وعرض الشروط التي حددها النادى على المدير الفنى مع منحه الفرصة للتفكير في حسم مصيره حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، على أن تعقد اللجنة جلسة أخيرة مع المدير الفنى وزوجتة لوضع النقاط فوق الحروف بشأن العقد الجديد.

المصرى اليوم

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