وزير الشباب والرياضة يبحث إطلاق جائزة «عاصمة الثقافة الرياضية العربية»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الشيخ سعود العبدالعزيز أمين عام اتحاد اللجان الأوليمبية العربية، والاستاذ فيصل غسال مدير عام إدارة الرياضة في جامعة الدول العربية، خلال الاجتماع التنسيقي لإطلاق جائزة «عاصمة الثقافة الرياضية العربية»، بحضور الدكتور محمد أبورمان وزير الثقافة والشباب والرياضة الأردني السابق، الفنان القدير سامح الصريطي خبير الثقافة الرياضية، الاستاذ على عمر رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحادين المصري والعربي للثقافة الرياضية، الإعلامي أيمن بدرة نائب رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية.

ومن جانبه، وافق الدكتور أشرف صبحي على عرض المشروع في انعقاد مجلس الوزراء العرب في مايو القادم، مؤكداً أن الثقافة الرياضية من الاتحادات المهمة التي تدعمها وزارة الشباب والرياضة، لما لها من دور مهم في نشر الوعي والثقافة بالرياضة، كما يعمل على تنفيذ دور الرياضة في التنمية المستدامة وكذلك دورها في تعزيز الانتماء للوطن.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع المدن العربية على القيام بدور تنويري وتوعوي لافراد المجتمع بهدف تعميم مبادئ الثقافة الرياضية ونشر قيمها النبيلة في عالمنا العربي الذي يعاني من خلل كبير في هذا المجال، اذ تغيب الروح الرياضية عن ملاعبنا وتتراجع قيم التسامح في مجتمعاتنا، وتشجيع المدن العربية على استضافة الأحداث الرياضية وتنظيم أنشطة ثقافية وراثية بالتزامن معها، وتشجيع المدن على المساهمة في عملية التنمية المستدامة وصقل الشباب وتهيئته للمشاركة المجتمعية واتاحه الفرصة امامهم للابداع، بالإضافة إلى فتح المجال أمام المدن لإبراز اسمها ودورها في خدمة مجتمعها ووطنها.

وتم وضع عدة معايير لاختيار عاصمة الثقافة الرياضية العربية منها المكانة البارزة للمدينة على المستوي العربي، وتنوع البرامج والأنشطة الثقافية الرياضية بمختلف مجالاتها (ثقافية، رياضية، تراثية، اجتماعية، تنموية،..الخ)، وتوافر كافة الخدمات والبنية التحتية المختلفة المرتبطة بالثقافة الرياضية(أندية، مراكز شباب، مراك ابداع، مسرح، مجمعات متعددة)، بالإضافة إلى الإنجازات العربية على الصعيدين الرياضي والثقافي، وقدرة المدينة على استضافة الأحداث الرياضية والثقافية، وتمتع المدينة بارث حضاري وتراث ثقافي وقدرة على استيعاب التنوع الثقافي، وامتلاكها لمنشآت رياضية تقدم خدمات لكبار السن وذوي احتياجات خاصة، علاوة على تبني المدينة لمبادرات شبابية، والاهتمام بالتراث العربي واللعبات البيئية والشعبية (السفاري، التحطيب، الحجلة، الفنون الشعبية، العروض الرياضي،..الخ)، وسهولة الوصول اليها من داخل وخارج بلدها.

وتُمنح جائزة «عاصمة الثقافة الرياضية العربية» لإحدي المدن العربية يمكن أن تكون العاصمة أو أي مدينة أخرى تتميز بتراثها الثقافي وامكاناتها الجغرافية وارثها الحضاري.