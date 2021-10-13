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طارق حامد يخوض تدريبات تأهيلية قبل السفر إلى كينيا

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طارق حامد يخوض تدريبات تأهيلية قبل السفر إلى كينيا طارق حامد يخوض تدريبات تأهيلية قبل السفر إلى كينيا

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حرص طارق حامد لاعب وسط فريق على التواجد في مران المستبعدين من رحلة كينيا لمواجهة توسكر بدوري أبطال أفريقيا.

وأدى حامد تدريبات تأهيلية على هامش المران بالجري حول الملعب، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل ومحمد السيد إخصائي العلاج الطبيعي.

ورفض حامد الحصول على راحة عقب انتهاء مشاركته مع منتخب ، وفضل المشاركة في التدريبات اليوم.

ويستعد طارق حامد بصحبة باقي الدوليين للسفر في العاشرة من مساء اليوم إلى كينيا للانتظام مع الفريق إستعدادا لمواجهة توسكر الكيني يوم السبت القادم في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

المصرى اليوم

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