رماة العالم بملاعب العاصمة الإدارية فى انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للأطباق المروحية

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تنطلق اليوم منافسات بطولة الجائزة الكبرى للأطباق المروحية على ملاعب ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية التي تقام على هامش بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التي تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر الجاري.

ويقام غداً الخميس حفل الافتتاح الرسمي للبطولة الذي يتضمن مجموعة منوعة من الفقرات الفنية والرياضية بحضور كبار رجال الدولة، ومسئولي الاتحاد الدولي للرماية وجميع الوفود المشاركة بالبطولة.

أكدت اللجنة المنظمة للبطولة أنه قد تم إتخاذ كافة الاستعدادات والاجراءات اللوجستية المتعلقة بإقامة اللاعبين المشاركين بالبطولة، وأماكن التدريب الخاصة بهم، ومواعيد منافساتهم وانتقالاتهم، إضافة إلى الاستعدادات الخاصة بالفعاليات المصاحبة للبطولة، وذلك في ضوء الحرص على تنظيم البطولة على أعلي مستوي استمراراً للنجاحات التي تحققها الدولة المصرية في استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية على مدار العام.

وأكد اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والأفريقي ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة أن بطولة الجائزة الكبري وهي عشرين طبق يمثل مصر في البطولة أكثر من 200 رامي مصري، ومنهم البطل صلاح قاسم الحاصل على بطولة اوروبا في مدينة صقلية بايطاليا، وممثل منتخب مصر وبطل نادي صيد إسكندرية والحاصل على العديد من البطولات العالمية والمحلية وكذلك البطل هاري فارتان بطل مصر ومنتخب مصر والبطل حسن القريعي والبطل ويام محسن والبطل أيمن عطية أبطال أفريقيا في أخر بطولات، وكذلك البطل ياسين العمدة من نادي وادي النطرون وكذلك ابطال من السيدات مثل البطلة سحر طلعت مصطفي بطلة مصر .

ويقوم بتحكيم البطولة مجموعة من الحكام الدوليين من بينهم من مصر منهم عمرو ابو العز، برج مشجيان، مجدي شفيق، صلاح قاسم، عاطف نعيم، ايمن عطية، طارق عثمان، ميساك ليون برئاسة احمد العمراوى.

يشارك فيه منافسات البطولة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية تتمثل في «مصر (الدولة المنظمة)، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا».