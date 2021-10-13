فيفا يجرى تحقيقا في اشتباكات استاد ويمبلي خلال مباراة إنجلترا والمجر

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يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في الاشتباكات في ستاد ويمبلي بين الشرطة ومشجعي المجر خلال مباراة ضد إنجلترا أمس الثلاثاء وقال إنه لن يتسامح إطلاقا مع هذه التصرفات الكريهة، كما يحقق الفيفا في أحداث شغب خلال مباراة بين ألبانيا وبولندا في تيرانا بعد قذف قارورات في الملعب بعد هدف بولندا.

وقال الفيفا في بيان: يحلل الفيفا حاليا تقارير عن مباريات تصفيات كأس العالم الليلة الماضية لتحديد أكثر الإجراءات المناسبة.

وأضاف، يدين الفيفا بشدة الأحداث في مباراتي إنجلترا ضد المجر وألبانيا ضد بولندا ويود التأكيد على أن موقفه يبقى حازما وصارما في رفض أي أشكال للعنف أو التمييز أو الإساءة.. لا يتساهل الفيفا على الإطلاق مع هذه التصرفات الكريهة في كرة القدم،وتعرضت الشرطة للهجوم من مشجعي المجر أثناء تحركها إلى مدرج الجماهير الزائرة واضطرت للتراجع.

وقالت الشرطة إنها تحركت بعد إساءة عنصرية لأحد المشرفين، وأضافت عبر تويتر بعد وقت قصير من انطلاق المباراة الليلة في ويمبلي توجه رجال الشرطة إلى ركن لاعتقال أحد المشجعين لارتكابه مخالفة عنصرية تتعلق بالنظام العام بعد تعليقات ضد أحد المشرفين.

وتابع خلال عملية الاعتقال اندلعت اضطرابات طفيفة شملت مشجعين آخرين لكن الشرطة استعادت الأمن والنظام سريعا ولم تكن هناك حوادث أخرى في هذه المرحلة.