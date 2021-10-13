أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل) -
أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز -
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

فيفا يجرى تحقيقا في اشتباكات استاد ويمبلي خلال مباراة إنجلترا والمجر

Print
فيفا يجرى تحقيقا في اشتباكات استاد ويمبلي خلال مباراة إنجلترا والمجر فيفا يجرى تحقيقا في اشتباكات استاد ويمبلي خلال مباراة إنجلترا والمجر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في الاشتباكات في ويمبلي بين الشرطة ومشجعي المجر خلال مباراة ضد إنجلترا أمس الثلاثاء وقال إنه لن يتسامح إطلاقا مع هذه التصرفات الكريهة، كما يحقق الفيفا في أحداث شغب خلال مباراة بين ألبانيا وبولندا في تيرانا بعد قذف قارورات في الملعب بعد هدف بولندا.

وقال الفيفا في بيان: يحلل الفيفا حاليا تقارير عن مباريات تصفيات الليلة الماضية لتحديد أكثر الإجراءات المناسبة.

وأضاف، يدين الفيفا بشدة الأحداث في مباراتي إنجلترا ضد المجر وألبانيا ضد بولندا ويود التأكيد على أن موقفه يبقى حازما وصارما في رفض أي أشكال للعنف أو التمييز أو الإساءة.. لا يتساهل الفيفا على الإطلاق مع هذه التصرفات الكريهة في كرة القدم،وتعرضت الشرطة للهجوم من مشجعي المجر أثناء تحركها إلى مدرج الجماهير الزائرة واضطرت للتراجع.

وقالت الشرطة إنها تحركت بعد إساءة عنصرية لأحد المشرفين، وأضافت عبر تويتر بعد وقت قصير من انطلاق المباراة الليلة في ويمبلي توجه رجال الشرطة إلى ركن لاعتقال أحد المشجعين لارتكابه مخالفة عنصرية تتعلق بالنظام العام بعد تعليقات ضد أحد المشرفين.

وتابع خلال عملية الاعتقال اندلعت اضطرابات طفيفة شملت مشجعين آخرين لكن الشرطة استعادت الأمن والنظام سريعا ولم تكن هناك أخرى في هذه المرحلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منع الزمالك من اللعب علي استاد القاهرة حتي 5 نوفمبر

منع الزمالك من اللعب علي استاد القاهرة حتي 5 نوفمبر

إصابة 7 أشخاص في 4 حوادث طرق بالمنيا

إصابة 7 أشخاص في 4 حوادث طرق بالمنيا

انطلاق أولى جولات بطولة روتاكس السعودية المؤهلة لكأس العالم‎‎

انطلاق أولى جولات بطولة روتاكس السعودية المؤهلة لكأس العالم‎‎

علي درويش: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة القمة ولاستقبال الجماهير

علي درويش: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة القمة ولاستقبال الجماهير