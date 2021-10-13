تراوري يسبق بعثة بيراميدز إلى تنزانيا

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وصل لاعب الوسط الدولي البوركيني إيريك تراوري إلى مدينة دار السلام العاصمة التنزانية ليسبق بعثة فريق بيراميدز استعدادا لمواجهة عزام في إطار مواجهات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره التنزاني في مباراة الذهاب من دور الـ32 من الكونفيدرالية بملعب عزام في الثانية من ظهر السبت المقبل على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 23 أكتوبر الجاري.

وانتهى تراوري من معسكر منتخب بوركينا فاسو في المغرب ووصل إلى دار السلام وكان في استقباله شريف جمال مسؤول العلاقات العامة ومندوب بيراميدز الذي سبق البعثة في تنزانيا، على أن تصل البعثة مساء اليوم.

واختتم بيراميدز تدريباته صباح اليوم الأربعاء بملعب الدفاع الجوي الفرعي قبل السفر ظهرا مباشرة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، نحو العاصمة التنزانية دار السلام.