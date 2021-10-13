حائل.. إغلاق 31 منشأة لعدم تطبيقها الإجراءات الوقائية

الأمانة نفّذت 646 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر فرقها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، 646 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 31 منشأة لتدنّي مستوى النظافة العامة وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وأكدّت الأمانة على جميع المنشآت، تحديد مواقع وقوف الزبائن وتنظيم المرتادين بطريقة تمنع التزاحم.
ودعت الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.