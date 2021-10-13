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لاعبو فاركو يتلقون لقاح كورونا قبل مواجهة فيوتشر في افتتاح الدوري

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لاعبو فاركو يتلقون لقاح كورونا قبل مواجهة فيوتشر في افتتاح الدوري لاعبو فاركو يتلقون لقاح كورونا قبل مواجهة فيوتشر في افتتاح الدوري

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تلقى اليوم الأربعاء لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو والجهاز الفني والإدارى والطبى لقاح ، ضمن خطة إدارة النادي في حصول كل اللاعبين على المصل لتفادى الإصابة بالفيروس اللعين وتعطيل مسيرة الفريق في أي وقت بالموسم الجديد.

واستغل مسئولو فاركو فترة التوقف الحالية وعدم وجود منافسات في الوقت الراهن في منح اللاعبين مصل كورونا لاسيما قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها 25 أكتوبر الجارى.

وسيكون الموسم المقبل الظهور الأول لفاركو – المؤسس عام 2010 – في الدوري الممتاز.

وأجريت مؤخرا مراسم قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز، وأسفرت عن وقوع فاركو فى مواجهة نظيره فيوتشر إف في سى في الجولة الأولى للمسابقة، بينما يلاقى فاركو نظيره الأهلى بالأسبوع الحادى عشر، ويواجه في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة.

وجاء جدول مباريات فاركو كالتالى:

1- فيوتشر x فاركو

2- فاركو x بيراميدز

3- الجونة x فاركو

4- فاركو x المقاصة

5- سيراميكا x فاركو

6- فاركو x الاتحاد

7- المصري x فاركو

8- فاركو x الشرقية للدخان

9- إنبي x فاركو

10- فاركو x طلائع الجيش

11- الأهلي x فاركو

12- فاركو x الإسماعيلي

13- البنك الأهلي x فاركو

14- فاركو x الزمالك

15- المقاولون العرب x فاركو

16- فاركو x غزل المحلة

17- سموحة x فاركو

المصرى اليوم

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