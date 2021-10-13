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ممدوح عيد يرأس بعثة بيراميدز فى تنزانيا

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ممدوح عيد يرأس بعثة بيراميدز فى تنزانيا ممدوح عيد يرأس بعثة بيراميدز فى تنزانيا

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يترأس المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بعثة فريق الكرة إلى تنزانيا لخوض مباراة عزام في بداية مشوار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واختتم بيراميدز تدريباته صباح اليوم الأربعاء بملعب الدفاع الجوي الفرعي قبل السفر ظهرا مباشرة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، نحو العاصمة التنزانية دار السلام.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره التنزاني في مباراة الذهاب من دور الـ32 من الكونفدرالية بملعب عزام في الثانية من ظهر السبت المقبل على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 23 أكتوبر الجاري.

وحرص رئيس البعثة على تحية اللاعبين بمجرد وصوله لمطار القاهرة، كما هنأه لاعبو الفريق على جائزته الأخيرة في لندن كأكثر أفضل الشخصيات الشابة في الرياضة تقديرا لدوره في قيادة بيراميدز.

المصرى اليوم

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