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يصعد حارس فريق 18 سنة لسد النقص العددي في حراسة المرمى

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الزمالك يصعد حارس فريق 18 سنة لسد النقص العددي في حراسة المرمى يصعد حارس فريق 18 سنة لسد النقص العددي في حراسة المرمى

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انضم معاذ علاء حارس مرمى فريق مواليد 2003، لتدريبات المستبعدين من رحلة كينيا، والتي أقيمت صباح اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشارك معاذ علاء في المران صباح اليوم، بصحبة السيد عطية حارس المرمى مواليد 2001 المتواجد بشكل دائم مع الفريق الأول خلال الفترة السابقة.

وتم تصعيد الحارس للتدريبات، في ظل حصول محمد نديم حارس مرمى مواليد 2001 على إذن بالغياب من مران اليوم الأربعاء بسبب ظروف الدراسة والامتحانات.

وقرر باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، الاستعانة بعدد من حراس فرق الناشئين بالنادي للاستعانة ببعضهم خلال الفترة المقبلة لتعويض النقص العددي في مركز حراسة المرمى.

المصرى اليوم

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