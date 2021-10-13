موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا والقنوات المجانية الناقلة

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يلعب النادي الأهلي وبطل النيجر الحرس الوطني، على ملعب الجنرال كونتشي، في إطار مباريات الدور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021 -2022.

ويدخل حامل اللقب القاري النسخة الجديدة بمعنويات مرتفعة من أجل تحقيق البطولة للمرة الثالثة على التوالي تحت القيادة الفنية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، خاصة وبعدما عقدت إدارة الأحمر عدد من التدعيمات القوية في الصيف الماضي.

ويسعى بطل الثنائية المحلية في العام الماضي لأول مرة في تاريخه، إلى تحقيق طفرة قارية وذلك بعدما توقفت مغامرته الأخيرة أمام شبيبة القبائل الجزائري في دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية.

وتنطلق مباراة الأهلي وبطل النيجر فريق الحرس الوطني يوم السبت المقبل عند الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل اللقاء تليفزيونيًا عبر شاشة قناة النادي الأهلي مع وجود فقرات فنية بتواجد نجوم المارد الأحمر.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأفريقية خدمة متابعة مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لأخبار بعثة ممثل مصر من الملعب.

تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني وأبرز الغيابات

تشهد قائمة الأهلي ضد الحرس الوطني غيابات كثيرة يأتي في مقدمتها محمد مجدي أفشة نظرًا لحفل زفافه، والحارس محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة منتخب مصر وليبيا الأخيرة.

وضربت الإصابة الظهير الأيسر محمود وحيد ولاعب الوسط المدافع محمود متولي إلى جانب عدم الدفع بجونيور أجايي لوجوده على قائمة الانتظار.

ولن يستفيد الأهلي في مواجهة الحرس الوطني من الصفقات الصيفية الجديدة التي يأتي في مقدمتها الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاوي والموزمبيقي ميكيسوني إلى جانب قلب الهجوم حسام حسن.

ومن المتوقع أن يعتمد بيتسو موسيماني على الحارس على لطفي أساسيًا خلال مواجهة الأهلي وبطل النيجر وسيضم خط الدفاع التونسي على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.

وسيعتمد على ثنائي نصف ملعب دفاعي يضم آليو ديانج وعمرو السولية ويفكر موسيماني في الدفع بوليد سليمان بديًلًا لأفشة ويتواجد ثلاثي المقدمة (حسين الشحات – محمود كهربا – محمد شريف).