مجدي عبدالعاطي: قرعة الدوري جيدة والبداية متدرجة

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أعرب مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو عن رضاه بما أسفرت عنه قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022 عصر أمس الثلاثاء، مؤكدًا أن البداية متدرجة المستوى.

وأوضح مدرب فاركو أنه سيلاقي حتمًا كل الفرق ولكن ترتيب المباريات يبقى هامًا للغاية، ونحن نستعد بشكل جيد لانطلاق المسابقة.

وأضاف: نحن وفيوتشر طرف مواجهتنا الأولى بالدوري نمتلك نفس الظروف، صعدنا معًا هذا الموسم، وتعاقدنا مع عدد كبير من اللاعبين انضموا للمجموعة القديمة.

وواصل: لا نمتلك مباريات لفيوتشر من أجل مشاهدة الفريق الخصم ودراسته قبل المواجهة، مما يؤدي لصعوبة المباراة لعدم دراية كلا الفريقين عن الآخر.

وأشار عبدالعاطي إلى أن فاركو خاض معسكرين إعداد الأول في القاهرة والثاني بالإسكندرية تخلله عدة لقاءات ودية، أدت إلى تصاعد المستوى الفني والبدني، من أجل الاستقرار على الشكل والأداء قبل بداية الدوري.

وشدد على أن البداية مهمة جدًا خاصة أن أول مباراة خارج ملعبه أمام فريق يضم عناصر مميزة تمتلك خبرات ومدرب محترم وهو نجم الأهلي السابق على ماهر، الذي ضم حوالي 24 لاعب جديد.

وتابع: بداية الدوري دائمًا ليس لها أساس، فالتوفيق له عامل كبير بسبب عدم اكتمال اللياقة الفنية والبدنية وشكل الفريق، ويكون له تأثير كبير، ونتمنى أن نكون موفقين في البداية لأنها مهمة جدًا، سنواجه فريقين كبار فيوتشر خارج ملعبنا وبيراميدز بملعبنا.

وأختتم: أتمنى أن تكون بدايتنا موفقة ونستطيع تحقيق حلمنا بشكل شخصي، وحلم النادي أن يتواجد بمركز متقدم في جدول الدوري.