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رجال طائرة يواجه الترسانة وديًا استعدادًا للموسم الجديد

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رجال طائرة الزمالك يواجه الترسانة وديًا استعدادًا للموسم الجديد رجال طائرة يواجه الترسانة وديًا استعدادًا للموسم الجديد

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يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي مباراة ودية أمام نظيره الترسانة في تمام السابعة مساء اليوم الاربعاء على صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

وأشار حسن الحصري المدير الفني للفريق إلى أن المباراة تعد قياس لمدى جاهزية اللاعبين للموسم الجديد وتعتبر أول اختبار حقيقي للاعب الكاميروني أرثر كينج المنضم حديثا للفريق.

وأضاف الحصري في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه يسعى لضم لاعب محترف آخر بالإضافة إلى كينج وبعض اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم مؤخراً لدعم صفوف الفريق، وذلك لتحقيق أفضل النتائج بجميع البطولات هذا الموسم وإرضاء طموح الجماهير.

ويقود الفريق حسن الحصري مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما وأحمد عبدالعزيز مدرب لياقة بدنية ورجب قطب أخصائي لياقة بدنية وحاتم قنديل مدلك وأحمد شعلان مديراً إداريا.

المصرى اليوم

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