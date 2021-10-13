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المقاصة يخوض وديتين أمام الجونة غداً

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المقاصة يخوض وديتين أمام الجونة غداً المقاصة يخوض وديتين أمام الجونة غداً

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استقر الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة تامر مصطفي، على خوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجونة غدا الخميس على ملعب فندق إقامة الفريق الفيومى خلال معسكره المغلق بالقاهرة تحضيرا لانطلاقة الموسم الجديد.

وأكد إسلام عادل مدرب المقاصة أن الفريق الفيومى سيخوض مباراتين وديتين أمام الجونة الأولى تبدأ في الخامسة مساء والثانية في السابعة مساء، مشيرا إلى أن كل مباراة ستكون بفريق مختلف لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين للمرحلة القادمة.

وقال عادل إن الفريق سيحصل على راحة سلبية يوم الجمعة على أن يستأنف تدريباته بدءا من السبت المقبل في معسكره المغلق حتى انطلاق منافسات الموسم الجديد والتي يستهلها بمواجهة بيراميدز في ضربة البداية بالموسم الجديد.

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