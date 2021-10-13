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يلتقي فريق ناشئات الكرة الطائرة بنادي الزمالك مع نظيره الترسانة (ب) اليوم الأربعاء في تمام السادسة والنصف مساءً بالملاعب المفتوحة بالنادي، في إطار الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة منطقة الجيزة.

وتضم مجموعة الزمالك في هذا الدور فرق: صيد الدقي والترسانة (ب) والطالبية (أ) والشيخ زايد.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الشيخ زايد بنتيجة 0/3 بالجولة الأولى من الدور الأول من البطولة.

وأدت لاعبات الفريق تدريباتهن الفنية امس الثلاثاء بالملاعب المفتوحة بالنادي، استعدادا للمباراة .

وقام عبدالرحمن أحمد فتحي المدير الفني للفريق بشرح بعض الخطط التكتيكية لتنفيذها في المباراة.