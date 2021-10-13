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خاض فريق الكروكيه تدريباته على ملاعب مركز شباب الجزيرة في إطار اللستعداد لمباراة نادي الزهور بالجولة الثانية ببطولة الدوري والمقرر لها غدا الخميس وبعد غد الجمعة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

يذكر أن الفريق فاز على نادي الغابة بالجولة الأولى بنفس البطولة بثلاثية نظيفة، ويأمل الجهاز الفنى واللاعبين بقياده أحمد ميهوب أن يحصد الفريق لقب جميع البطولات هذا الموسم.

وكان الفريق قد حصد الموسم الماضي 3 بطولات (كأس مصر – وكأس الاتحاد – وكأس فردي الأندية).

يذكر أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب كرمت ثنائى كروكيه الزمالك أماني حسن وأحمد نصر منذ أيام قليلة لفوزهم بلقب بطولة الجمهورية زوجي مختلط هذا الموسم