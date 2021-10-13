أخبار عاجلة

أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز -
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كروكيه يستعد لمواجهة الزهور

Print
كروكيه الزمالك يستعد لمواجهة الزهور كروكيه يستعد لمواجهة الزهور

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خاض فريق الكروكيه تدريباته على ملاعب مركز شباب الجزيرة في إطار اللستعداد لمباراة نادي الزهور بالجولة الثانية ببطولة الدوري والمقرر لها غدا الخميس وبعد غد الجمعة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

يذكر أن الفريق فاز على نادي الغابة بالجولة الأولى بنفس البطولة بثلاثية نظيفة، ويأمل الجهاز الفنى واللاعبين بقياده أحمد ميهوب أن يحصد الفريق لقب جميع البطولات هذا الموسم.

وكان الفريق قد حصد الموسم الماضي 3 بطولات (كأس – وكأس الاتحاد – وكأس فردي الأندية).

يذكر أن إدارة نادي برئاسة حسين لبيب كرمت ثنائى كروكيه الزمالك أماني حسن وأحمد نصر منذ أيام قليلة لفوزهم بلقب بطولة الجمهورية زوجي مختلط هذا الموسم

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر

«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر

بسبب خلافات مالية مع الشركة التي يعمل بها.. مصري في الكويت يحاول الانتحار

بسبب خلافات مالية مع الشركة التي يعمل بها.. مصري في الكويت يحاول الانتحار

الكهرباء: مصر مركز إقليمي ومحوري في إنتاج الطاقة

الكهرباء: مصر مركز إقليمي ومحوري في إنتاج الطاقة