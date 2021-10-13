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يتوجه لاعبو الكاراتيه (كوميتيه) بمراحل (الناشئين- الناشئات – الشباب – الشابات – الدرجة الأولى) اليوم الأربعاء إلى مدينة طنطا للمشاركة ببطولة الدوري والتي تقام على ملاعب نادي طنطا في الفترة من 14 وحتى 17 أكتوبر الجاري.

وكانت فرق الكاراتيه (كاتا) قد تألقوا ببطولة الجمهورية والتى انتهت منذ أيام قليلة وذلك في مختلف المراحل العمرية.

ومن جانبه أكد جمعة سلامى المدير الفني لأسرة الكاراتيه للموقع الرسمى لنادي الزمالك أنه يقوم حاليا بعمل برنامج تدريبي مكثف بجانب تدريبات اللياقة البدنية وذلك للوصول إلى أفضل معدلات فنية وسرعة في المباريات والمنافسة على أفضل النتائج.

ويقود الجهاز الفني لأسرة الكاراتيه جمعة سلامة مديراً فنياً وأحمد شافعي مدربا وعبدالكريم خليفة مدربا ومحمد جمال مديرا إداريا.