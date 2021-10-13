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حرص البرتغالي كارلوس كيروس المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء 13-10-2021 على توجيه رسالة إلى جماهير المنتخب الوطني وذلك بعد الفوز في مواجهتي ليبيا.

وحقق منتخب مصر تحت قيادة كيروش الفوز على ليبيا بنتيجة 1-0 في المواجهة التي جمعت المنتخبين في مصر، وبنتيجة 3-0 في لقاء بنغازي، ليعتلي منتخب مصر قمة مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه.

وكتب كيروش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم: «لعب الفريق بكفاءة وشخصية. كان من الجيد الاستمتاع ببداية جيدة، لكن البداية الجيدة وحدها لا تكفي. هذا كله يجب أن ينتهي بنجاح. هناك ثمن يجب دفعه وهو الالتزام الكامل والتضحيات للفريق حتى النهاية».

يعتلي منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني ليبيا 6 نقاط، الجابون في المركز الثالث 4 نقاط، أنجولا في المركز الرابع 3 نقاط.

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يلتقي منتخب مصر مع نظيره أنجولا بالعاصمة لواندا يوم الخميس 11 نوفمبر المقبل، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة الجابون في مصر يوم الأحد 14 من الشهر ذاته.