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رزاق سيسيه يواصل برنامجه التأهيلي فى

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رزاق سيسيه يواصل برنامجه التأهيلي فى الزمالك رزاق سيسيه يواصل برنامجه التأهيلي فى

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واصل الإيفواري رزاق سيسيه لاعب فريق ، البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة، في ظل الإصابة التي يعاني منها.

وأدى سيسيه صباح اليوم تدريبات تأهيلية على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، تحت قيادة عمرو المطراوي إخصائي التأهيل بالفريق، وذلك من خلال الجري البطئ والسريع بطول الملعب، ضمن الخطة التأهيلية والعلاجية الموضوعة للاعب.

كما قام اللاعب بتأدية بعض التدريبات العلاجية بصالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

ويتواجد الزمالك خلال الفترة الحالية في كينيا، استعدادا لمواجهة توسكر الكيني يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

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