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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من رحلة كينيا لمواجهة توسكر الكيني، فقرة بدنية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقام اللاعبون بأداء فقرة الجري حول الملعب بجانب سباق سرعات لبضع دقائق، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل ومحمد السيد إخصائي العلاج الطبيعي.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع لهذه المجموعة من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لتجهيزهم بأفضل شكل حتي عودة الفريق من كينيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بكينيا.