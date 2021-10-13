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بالأسماء.. 36 مرشحاً بانتخابات النادي الأوليمبي بالإسكندرية

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بالأسماء.. 36 مرشحاً بانتخابات النادي الأوليمبي بالإسكندرية بالأسماء.. 36 مرشحاً بانتخابات النادي الأوليمبي بالإسكندرية

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أغلقت اللجنة المختصة لانتخابات النادى الأوليمبى في الإسكندرية، باب التقدم للترشح على مقاعد رئيس المجلس والعضوية أمس، حيث تقدم 36 مرشحاً قبل غلق الباب.

وتقدم لمنصب رئيس النادى العقيد محمود شتا، والكابتن ناصر الشاذلي، والمهندس طارق السيد، فيما تقدم لمنصب نائب الرئيس ٥ أعضاء هم، مجدي عفيفي، واللواء جمال عبدالعال، واحمد السويسى، وأيمن شعبان، وماجدة الهلباوى.

أما على مقعد العضوية فوق السن تقدم 21 مرشحاً، هم أحمد سعيد قطب وهالة دولار وهشام سلامة وأشرف سلامة وايهاب الكأس وحازم المنوفى وشريف الصرصور ووائل ايريرا وسعيد سليمان وهشام حمدي وأميرة بحر وأميرة قاسم وماجد جمال وحسام عبدالسلام وبشير سعد ووائل عبدالناصر وأيمن البطيخى وحنان الطحان وعاصم زغلول ومروة نصر ومحمد محمود بكر.

وعلى منصب العضوية تحت السن، ترشح 7 أعضاء هم، محمد نور وبلال أحمد بلال ومحمد عبدالرازق ومحمد عصام أبويوسف وفيروز محمد وكريم جمال وخالد صديق، ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم 19 نوفمبر المقبل.

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