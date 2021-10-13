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ضبط 5420 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط 5420 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 5420 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، حملاتها بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5420 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1752 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و184 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 مخالفات دراجات نارية، و13 مخالفة موقف عشوائي، و30 مخالفة لشروط التراخيص.

تحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات، كل على حدة، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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