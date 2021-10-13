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نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق

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نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق

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قالت نور علي، لاعبة فريق سيدات كرة السلة بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مشوارًا جيدًا في بطولة منطقة القاهرة، الذي انتهى بتتويج الفريق عن جدارة واستحقاق، مشيرة إلى أن حصد اللقب جاء لإسعاد جماهير الأهلي، في بداية الموسم.

وأضافت أن الفريق حقق المطلوب أمام الجزيرة بالفوز بنتيجة 77-71 في ختام البطولة، ليكون أفضل استعداد للحصول على جميع البطولات هذا الموسم.

وأوضحت لاعبة الأهلي أن الفريق يبحث دائمًا عن التتويج بالبطولات، وأن هناك رغبة دائمة من جانب اللاعبات والجهاز الفني للتتويج بالألقاب والوصول إلى منصات التتويج.

واختتمت نور حديثها بالتأكيد أن الفريق جاهز لتقديم موسم استثنائي، ويتطلع لحصد جميع البطولات، مؤكدة أن الدوافع تختلف كل موسم وتدفع لاعبات الأهلي إلى حصد المزيد من البطولات.

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