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رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب

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رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب

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يفتح الفندق الفخم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مدينة مراكش المغربية، أبوابه قريبا حسب ما ذكرت وسائل إعلام عالمية.

ووفقا لموقع «شالونج»، فإن نجم مانشستر يونايتد سيسافر إلى مراكش، خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية أكتوبر الجارى، لافتتاح فندقه «Pestana CR7»، وهو الأول من نوعه في القارة الإفريقية.

وسيكون رونالدو مصحوبا بصديقته جورجينا وبعدد من نجوم العالم الذين سيحضرون حفل افتتاح الفندق الجديد.

ويضم الفندق الفخم لرونالدو 164 غرفة، وهو جزء من مركز للتسوق، كما أنه يحتوي على محلات للبيع بالتجزئة تعرض سلع لماركات عالمية في عالم الأزياء والعطور وكذا السيارات، موزعة على مساحة 20 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 153 شقة سكنية ومركز أعمال بمساحة 4500 متر مربع ومصحة فاخرة.

ومن المقرر أن يفتتح الفندق في العام 2020 لكن ظروف وباء كورونا حالت دون بذلك، وكان رونالدو قد زار مراكش في العام 2019 للوقوف على سير أشغال بناء فندقه، وكتب حينها في تعليقه على الصور الخاصة بعمليات البناء للفندق الجديد: زيارة للفرع الجديد في مراكش، الخطة أن يتم افتتاحه مع بدايات عام 2020، سيكون محطة جديدة لسلسلة الفنادق التي أشارك فيها، وسيضم 164 غرفة.

يذكر أن رونالدو، افتتح أول فنادقه في مسقط رأسه في فونشال بالبرتغال عام 2016، ثم في العام التالي افتتح فرعا للفندق في العاصمة لشبونة.

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