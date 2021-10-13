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أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز

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أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز

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واصلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر كتابة التاريخ، بعدما تأهلت اليوم للدور ربع النهائي لبطولة إنديان ويلز بعدما هزمت الروسية آنا كالينسكايا بمجموعتين دون رد.

وقفزت أنس جابر بهذا الفوز للمركز التاسع عالميا، مسجلة أول حضور لها في قائمة أفضل 10 بالتصنيف، وباتت جابر مبدئيا مؤهلة للتواجد في البطولة النهائية للأساتذة التي ستقام في جوادالاخارا، التي يشارك بها أفضل 8 لاعبات في العالم.

كما دعمت أنس جابر بفوزها اليوم صدارتها ترتيب اللاعبات الأكثر تحقيقا للانتصارات في 2021، برصيد 47 انتصارا، وستواجه اللاعبة التونسية غدا الإستونية آنا كونتافيت المصنفة 20 عالميا في ربع نهائي بطولة إنديان ويلز، وسبق أن لعبت جابر ضد كونتافيت في 3 مناسبات فازت التونسية مرتين مقابل واحدة للاعبة الإستونية.

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