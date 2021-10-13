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محمد فاروق: إدارة الأهلي تحسم اعتراضها وموقفها من الحضري بعد شهادة الشناوي

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محمد فاروق: إدارة الأهلي تحسم اعتراضها وموقفها من الحضري بعد شهادة الشناوي محمد فاروق: إدارة الأهلي تحسم اعتراضها وموقفها من الحضري بعد شهادة الشناوي

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أكد محمد فاروق لاعب الأهلي السابق، أن إدارة النادي الأهلي طلبت من حارس المرمى وقائد الفريق محمد الشناوي معرفة كواليس الإصابة التي تعرض لها في مباراة ضد ليبيا.

وقال فاروق إن شهادة الشناوي ستحسم مسألة اعتراض الأهلي ضد مدرب حراس المنتخب عصام الحضري.

وأشار إلى أنه بسبب هذه الإصابة عاد محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش إلى الصورة مجددا في النادي الأهلي للتعاقد معه في شهر يناير المقبل.

وأكد أن علي لطفي حارس متميز وسيكون قادرا على سد فراغ غياب الشناوي ولكن الرغبة داخل الأهلي تتجه لإعادة التفاوض لضم بسام.

المصرى اليوم

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