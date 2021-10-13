رئيس لجنة الحكام: «الڤار ليس ملاك عشان أقيم حكامي عليه»

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قال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، إن الدوري هذا العام سيكون قويًا وكذلك الفرق الصاعدة كلها قوية وتمثل شركات كبرى ترغب في المنافسة.

وتابع، أن الفار ليس ملائكة ولا يمكن تقييم الحكام بناء عليهم.

وأضاف رئيس لجنة الحكام، أنه تم إقامة دورات تدريبية للحكام لتأهيلهم وتقليل أخطائهم داخل الملعب والحد كذلك من تدخل الفار.

وأوضح، أن تدخل الفار يكون في الحالات التي يصعب على الحكم والحكم المساعد التعامل معها، موضحا أنه يتم تدريب الحكام على تحليل الصورة من خلال الفار.

وأردف عصام عبدالفتاح، أنه يتم التنسيق مع دوريات كبرى خارجية لتبادل أطقم من الحكام لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات التحكيمية.

واختتم خلال مداخلته على قناة صدى البلد، أنه تم تحسين أوضاع الحكام بحيث يصل حاليا إلى 450 دولار، ما يعادل 7 آلاف جنيه في المباراة الواحدة، ما يعد الدخل الأعلى في أفريقيا، مردفا «أنا على أيامي كنت باخد 100 جنيه».