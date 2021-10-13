أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر -
السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه -
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أشرف صبحي يشهد المقابلات الشخصية لنموذج محاكاة اللجنة الأوليمبية الدولية

Print
أشرف صبحي يشهد المقابلات الشخصية لنموذج محاكاة اللجنة الأوليمبية الدولية أشرف صبحي يشهد المقابلات الشخصية لنموذج محاكاة اللجنة الأوليمبية الدولية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات اليوم الأول من المقابلات الشخصية لنموذج محاكاة اللجنة الأوليمبية الدولية، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (إدارة النشاط الطلابى) بالتعاون مع الكيان الشبابي سند شباب الصعيد، اليوم، بديوان عام الوزارة.

وتُعد تلك المقابلات بداية المرحله الثالثة من مراحل نموذج محاكاة اللجنة الأوليمبية الدولية لاختيار العدد المطلوب لحضور المرحلة الرابعة وهى مرحلة تطبيق وتدشين النموذج.

وضمت لجنة المقابلات والمقامة تحت إشراف الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضة، وأحمد عبدربه مدير عام النشاط الطلابى، وكل من الدكتور طلعت محمد قدرى بالإدارة العامه للنشاط الطلابى، عبير محمد بيومى بالادارة العامة للنشاط الطلابى، الدكتور مؤمن عبدالرحيم مسؤول الكليات المتخصصة بالإدارة العامه للنشاط الطلابى، عبدالمنعم أبوجبل رئيس كيان سند شباب، الدكتور محمد حمدى نائب رئيس سند شباب الصعيد، الدكتور بسام أبوالليل عضو الأمانة العامة بسند شباب الصعيد.

وتستمر المقابلات لمدة 4 أيام مقسمه لمجموعة محافظات منها 3 أيام بوزارة الشباب والرياضة ويوم بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج لمحافظات الصعيد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق

دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق

دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال

دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال

أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر

أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر

دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس

دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس