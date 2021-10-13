أشرف صبحي يشهد المقابلات الشخصية لنموذج محاكاة اللجنة الأوليمبية الدولية

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات اليوم الأول من المقابلات الشخصية لنموذج محاكاة اللجنة الأوليمبية الدولية، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (إدارة النشاط الطلابى) بالتعاون مع الكيان الشبابي سند شباب الصعيد، اليوم، بديوان عام الوزارة.

وتُعد تلك المقابلات بداية المرحله الثالثة من مراحل نموذج محاكاة اللجنة الأوليمبية الدولية لاختيار العدد المطلوب لحضور المرحلة الرابعة وهى مرحلة تطبيق وتدشين النموذج.

وضمت لجنة المقابلات والمقامة تحت إشراف الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضة، وأحمد عبدربه مدير عام النشاط الطلابى، وكل من الدكتور طلعت محمد قدرى بالإدارة العامه للنشاط الطلابى، عبير محمد بيومى بالادارة العامة للنشاط الطلابى، الدكتور مؤمن عبدالرحيم مسؤول الكليات المتخصصة بالإدارة العامه للنشاط الطلابى، عبدالمنعم أبوجبل رئيس كيان سند شباب، الدكتور محمد حمدى نائب رئيس سند شباب الصعيد، الدكتور بسام أبوالليل عضو الأمانة العامة بسند شباب الصعيد.

وتستمر المقابلات لمدة 4 أيام مقسمه لمجموعة محافظات منها 3 أيام بوزارة الشباب والرياضة ويوم بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج لمحافظات الصعيد.