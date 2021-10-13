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بعد سنوات من انفصالهما..أنجلينا جولي تعود إلى «الإكس» وموقف مفاجئ من أبنائها

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بعد سنوات من انفصالهما..أنجلينا جولي تعود إلى «الإكس» وموقف مفاجئ من أبنائها بعد سنوات من انفصالهما..أنجلينا جولي تعود إلى «الإكس» وموقف مفاجئ من أبنائها

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بعد سنوات من العزوبية والابتعاد عن الارتباط منذ انفصالها عن زوجها النجم براد بيت، عادت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي لتتصدر اهتمام المواقع والإعلام العالمي بقصة حب «جديدة قديمة» كما وصفتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية التي نشرت لـ«جولي» عدة صور تكشف عن تقاربها العاطفي من صديق وحبيب قديم لها هو زوجها السابق «جوني لي ميللر» الذي انفصلت عنه عام 1999، أي قبل 22 عاما.

وشوهدت «أنجلينا» بصحبة «ميللر» في سيارته قبل تناولهما العشاء بأحد مطاعم مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

ماير وأنجلينا

وتزوجت «أنجلينا» من «ميللر» خلال عملهما معا في فيلم «Hackers»، وظلا متزوجين خلال الفترة من 1996 -1999.

وتابعت الصحيفة في تقرير عن الحب الجديد القديم لـ«أنجلينا» منذ طلاقها من «براد بيت»: «بدأت النجمة تعاود علاقتها الرومانسية بالإكس، منذ يونيو الماضي، وشوهدت وهي تتوجه إلى شقته بنيويورك حاملة لزجاجة من النبيذ، وغادرت بعدها بساعات«.

وتابعت: التقى «ميللر» بابني أنجلينا «باكس» و«نوكس» 17 و12 عاما، من بين أبناءها الـ6 الذين أنجبتهم أو تبنتهم مع طليقها براد بيت وهم «مادوكس» 19 عاما، و«شيلوه» 16 عاما، و«فيفيان» 15 عاما، و«فيفيان» 12 عاما.

أنجلينا جولي وبراد بيت - صورة أرشيفية

وأشارت الصحيفة إلى أن أنجلينا جولي حاولت في الفترة الماضية بيع حصتها في منزل مشترك تمتلكه مع «براد بيت» ويقدر ثمنه بـ186 مليون دولار، وكانا قد أقاما حفل زفافهما فيه.

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