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مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: 25.8 مليار ريال قيمة العقود التي تمّت ترسيتها خلال الربع الثاني 2021

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مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: 25.8 مليار ريال قيمة العقود التي تمّت ترسيتها خلال الربع الثاني 2021 مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: 25.8 مليار ريال قيمة العقود التي تمّت ترسيتها خلال الربع الثاني 2021
شهدت العقود ارتفاعاً بنسبة 34 % مقارنة بالربع الأول 2021 الذي بلغت خلاله قيمتها 19.2 مليار ريال

مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: 25.8 مليار ريال قيمة العقود التي تمّت ترسيتها خلال الربع الثاني 2021

أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ارتفاع قيمة العقود التي تمّت ترسيتها في المملكة خلال الربع الثاني 2021 لتصل إلى 25.8 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 134% مقارنة بالربع الثاني 2020.

وشهدت العقود ارتفاعاً بنسبة بلغت 34% مقارنة بالربع الأول 2021 الذي بلغت خلاله قيمة تلك العقود 19.2 مليار ريال.

وأوضح التقرير أن قطاع الإنشاءات يشهد انتعاشاً في ترسية العقود في العام الجاري، رغم التحديات المستمرة الناجمة عن الجائحة، حيث يعكس النمو المتتالي في العقود التي تمّت ترسيتها على مدى الأرباع الثلاثة الماضية مدى مرونة المملكة في سعيها للنهوض ببنيتها التحتية المادية والاجتماعية.

وذكر التقرير أن قطاع الإنشاءات لا يزال على أسس هشة، إذ يواجه عدداً من العوامل غير المواتية أهمها ارتفاع تكاليف مواد البناء، كما يستفيد القطاع من عددٍ من العوامل المواتية أهمها انتعاش النفط والزيادة التدريجية في الإنتاج، التي تُشكل قوى دافعة كبيرة في عودة القطاع إلى مستويات ما قبل تفشي الجائحة.

وأضاف التقرير أن الطلب على المساكن ميسورة التكلفة إلى جانب هدف المتمثل في الوصول بنسبة تملك المنازل إلى 70 % بحلول عام 2030 سيؤديان إلى إبقاء أنشطة الإنشاءات بالقطاع العقاري السكني نشطةً على المدى المتوسط إلى الطويل.

وتوقّع التقرير أن يزداد الانتعاش في تنفيذ العقود التي تمّت ترسيتها بحلول نهاية عام 2021 حتى عام 2022، حيث تدعم العوامل المواتية استئناف الطلب القوي على الأسمنت على المدى القريب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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