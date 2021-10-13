فينجادا: لم اختار شوقي غريب.. وهذه حقيقة طلب كيروش إقالة الحضري

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أكد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يتدخل في اختيار شوقي غريب لتدريب المنتخب الأولمبي، في الفترة المقبلة.

وقال فينجادا في تصريحات تليفزيونية :«لم اتدخل في تعيين شوقي غريب مدربًا للمنتخب الأولمبي، واتحاد الكرة هو المسؤول الأول والأخير عن اختيار الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات، وهو من أعاد تعيين شوقي غريب».

وعن حقيقة طلب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إقالة عصام الحضري، مدرب حراس المرمى قال إنه لا أساس من الصحة لما تردد عن رغبة كيروش في إقالة الحضري، مؤكدًا على أن كل ما تردد في هذا الشأن شائعات لا نلتفت لها.

وعن امكانيات عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، قال إنه لاعب يملك إمكانيات مميزة للغاية، مضيفًا «مرموش، لعب في منتخبات الناشئين والشباب، ولكن شتوتجارت رفض انضمامه للمنتخب الأولمبي خلال الفترات الماضية».