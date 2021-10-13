تفاصيل البدلات المالية الجديدة للحكام في الدوري بالموسم الجديد

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الثلاثاء برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي رفع بدلات الحكام اعتبارا من الموسم الجديد لكل الدرجات والمسابقات.

ومن المقرر أن يرسل الاتحاد غدا إلى كافة فروعه مرسومًا بالبدلات الجديدة لكي يتم الصرف على أساسه. يأتي ذلك في ظل السياسة التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم بالدعم الدائم والعمل المستمر على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والأدبية.

وجاءت بدلات الحكام علي النحو التالي

الدوري الممتاز :

حكم ساحة 7 آلاف جنيه.

حكم مساعد 5 آلاف جنيه

حكم فيديو 5 آلاف جنيه.

حكم رابع 5 آلاف جنيه.

دوري القسم الثاني :

حكم ساحة 3 آلاف جنيه.

حكم مساعد ألفي جنيه.

حكم رابع 2 ألف جنيه.