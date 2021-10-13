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أكد الإعلامي مجدى عبدالغنى، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، شارك في مباراة ليبيا الثانية وهو مصاب.

وقال مجدي عبدالغني في تصريحات تليفزيونية، إن محمد الشناوي، اشترك في مباراة ليبيا وهو مصاب، حيث اشتكى من آلام خفيفة في العضلة الخلفية، لكن كارلوس كيروش المدير الفنى تمسك بمشاركته في المباراة.

وأضاف: «الشناوي طلب من عصام الحضري مدرب حراس المرمى، ألا يسدد الكرات الطولية، ولكن الحضرى تمسك بأن يقوم الشناوى بتسديد الكرات الطولية بشكل عادى وألا يقوم أحد المدافعين بالتسديد بدلا منه».

وأوضح: «الشناوي أثناء الخروج قال للحضرى أنا قولتلك بلاش اشوط كرات طولية«.

أما عن اتحاد الكرة لن يفتح تحقيق في الواقعة ولا توجد أي نية لاقالة الحضرى بسبب هذا الموقف.