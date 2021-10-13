ثلاثون بحثاً تتم مناقشتها في مؤتمر " المرأة و الرجل بين الصراع و التوافق " الذي تنظمه اليوم مؤسسة صوت..

★ ★ ★ ★ ★

" وكالة أخبار المرأة "

يشارك مجموعة من المتخصصين والخبراء وأساتذة الجامعات في مؤتمر " المرأة والرجل بين الصراع والتوافق ، ويطرح على بساط البحث والنقاش داخل أروقة المؤتمر 30 بحثاُ متخصصاً في قضايا العلاقات التي تربط الرجل والمرأة.

ويحاول منظمو المؤتمر الخروج بتوصيات ونتائج عملية لرفعها لصناع القرار في العالم العربي ،للإستئناس بها في وضع القوانين والتشريعات بغية تثبيت حقوق المرأة العربية ورفع مكانتها في كافة الميادين والمجالات.

وعددت الدكتورة سامية كيحل رئيس المؤتمر الأهداف التي يطمح المؤتمر لتحقيقها منها تعزيز دور المجتمع المدني في الاستثمار بالموارد البشرية و التنمية المستدامة و السعي لعقد شراكات إستراتيجية بين رجال وسيدات ورجال الأعمال و المجتمع المدني.

وتطرقت كيحل إلى السمات و الخصائص و الرؤية للمؤتمر و منها الوصول إلى مجتمع قائم على الشراكة الفعالة بينهما ، وطرح المشكلات و الصعوبات القائمة بين الرجل و المرأة داخل الأسرة و المجتمع ، ودور الإعلام و المؤسسات التربوية و المجتمع المدني في معالجة المشكلات القائمة بين الرجل و المرأة و الذي سوف يختم فعالياته بتوصيات و بيان ختامي مرفق برسالة مقدسة الى المجتمعات العربية و الأجنبية و المحيط من الوطن العربي محليا و إقليميا و دوليا .

ولمتابعة أعمال المؤتمر إفتراضياُ عبر الرابط التالي



https://us02web.zoom.us/j/89757242117?pwd=MHlPL3FLOEdqbkNmd2ZrTGMxYVV5Zz09