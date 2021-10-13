أخبار عاجلة

ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
بالفيديو .. حريق هائل يلتهم طائرة ركاب أمريكية في حادث مروع بهيوستن -
الاتحاد الآسيوي: سالم الدوسري أفضل لاعب في مباراة الهلال والنصر -
"تعليم القنفذة".. تأخير دوام الجهات المتأثرة بالضباب في المحافظة إلى الـ8 صباحًا -
"خيرية إبصار" تحتفي باليوم العالمي للبصر والعصا البيضاء -
وزراء التجارة بمجلس التعاون يناقشون مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا -
بعد الإبلاغ عن طرد مشبوه.. إخلاء محطة بمطار مانشستر البريطانية -
وزير الرياضة يهنئ الهلال لتأهلهم للنهائي الآسيوي -
بعد تلقيه اللقاح.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يُصاب بكورونا -
بريطانيا: برنامج إيران النووي متقدم ويثير القلق أكثر من أي وقت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. وكالة أخبار المرأة

ثلاثون بحثاً تتم مناقشتها في مؤتمر " المرأة و الرجل بين الصراع و التوافق " الذي تنظمه اليوم مؤسسة صوت..

Print
ثلاثون بحثاً تتم مناقشتها في مؤتمر " المرأة و الرجل بين الصراع و التوافق " الذي تنظمه اليوم مؤسسة صوت.. ثلاثون بحثاً تتم مناقشتها في مؤتمر " المرأة و الرجل بين الصراع و التوافق " الذي تنظمه اليوم مؤسسة صوت..
" وكالة أخبار المرأة "

يشارك مجموعة من المتخصصين والخبراء وأساتذة الجامعات في مؤتمر " المرأة والرجل بين الصراع والتوافق ، ويطرح على بساط البحث والنقاش داخل أروقة المؤتمر 30 بحثاُ متخصصاً في قضايا العلاقات التي تربط الرجل والمرأة.
ويحاول منظمو المؤتمر الخروج بتوصيات ونتائج عملية لرفعها لصناع القرار في العالم العربي ،للإستئناس بها في وضع القوانين والتشريعات بغية تثبيت حقوق المرأة العربية ورفع مكانتها في كافة الميادين والمجالات.
وعددت الدكتورة سامية كيحل رئيس المؤتمر الأهداف التي يطمح المؤتمر لتحقيقها منها تعزيز  دور المجتمع المدني في الاستثمار بالموارد البشرية و التنمية المستدامة و السعي لعقد شراكات إستراتيجية بين رجال وسيدات ورجال الأعمال و المجتمع المدني.
وتطرقت كيحل إلى  السمات و الخصائص و الرؤية للمؤتمر و منها الوصول إلى مجتمع قائم على الشراكة الفعالة بينهما ،  وطرح المشكلات و الصعوبات القائمة بين الرجل و المرأة داخل الأسرة و المجتمع ، ودور الإعلام و المؤسسات التربوية و المجتمع المدني في معالجة المشكلات القائمة بين الرجل و المرأة  و الذي سوف يختم فعالياته بتوصيات و بيان ختامي  مرفق برسالة مقدسة الى المجتمعات العربية و الأجنبية و المحيط من الوطن العربي محليا و إقليميا و دوليا .
ولمتابعة أعمال المؤتمر إفتراضياُ عبر الرابط التالي


https://us02web.zoom.us/j/89757242117?pwd=MHlPL3FLOEdqbkNmd2ZrTGMxYVV5Zz09

وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
كلفة كراهية النساء.. المجتمعات التي تسيء معاملة المرأة أكثر فقرا وأقل استقرارا

كلفة كراهية النساء.. المجتمعات التي تسيء معاملة المرأة أكثر فقرا وأقل استقرارا

أبحاث مميزة تتربع على بساط البحث والنقاش لمؤتمر " المــرأة و الرجــل بين الصــــراع و التوافق " في اليوم الثاني..

أبحاث مميزة تتربع على بساط البحث والنقاش لمؤتمر " المــرأة و الرجــل بين الصــــراع و التوافق " في اليوم الثاني..

قريباُ ... المرأة الكويتية في الجيش

قريباُ ... المرأة الكويتية في الجيش

غزة : لقاء رقمي حول " تجربة مركز شؤون المرأة في مشروع تمكين المرأة في مواجهة التغير المناخي"

غزة : لقاء رقمي حول " تجربة مركز شؤون المرأة في مشروع تمكين المرأة في مواجهة التغير المناخي"