محافظ سوهاج يلتقي بأهالي «السماكين» بمدينة المنشاة ويوجه بتلبية احتياجاتهم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عددًا من أهالي منطقة «السماكين» بمدينة المنشاة، خلال جولته الميدانية اليوم بالمدينة لتفقد وافتتاح عددا من المشروعات التنموية والخدمية.

واستمع محافظ سوهاج- خلال اللقاء الذي جرى بحضور المستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة- إلى طلبات المواطنين، حيث طالب بعض الأهالي بتخفيض القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التي وفرتها الدولة لهم من خلال المشروع القومي للقضاء على العشوائيات، وتقسيط المبالغ المستحقة والإيجارات المتأخرة عليهم، مطالبين بإقامة بعض الأكشاك على كورنيش النيل لتوفير مصدر دخل لهم، وكذلك حاجة بعض شباب المنطقة إلى وحدات سكنية جديدة.

واستجاب المحافظ، لأهالي منطقة «السماكين» بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم، وسدادهم لأي مبالغ مالية من المتأخرات طرفهم، موجها بدراسة باقي طلبات واحتياجات الأهالي، وتلبيتها خاصة بالنسبة لإقامة الأكشاك بما لا يتعارض مع الشكل العام والتنسيق الحضاري، كما وجه مسئولي الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع المخلفات والتراكمات أولا بأول، والصيانة الدورية لأعمال الإنارة والكهرباء.