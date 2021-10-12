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ناشط سياسي تونسي: الباجي قايد السبسي «مات مسمومًا»

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ناشط سياسي تونسي: الباجي قايد السبسي «مات مسمومًا» ناشط سياسي تونسي: الباجي قايد السبسي «مات مسمومًا»

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فجر الناشط السياسي التونسي منذر بالحاج على، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما تحدث بأن الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي «مات مسموما»، وأن قصر قرطاج كان «مخترقا».

وأضاف بالحاج في حوار مع إذاعة «شمس إف إم» المحلية التونسية، إنه التقى بالرئيس الراحل قبل أيام من مرضه، زاعما أن وفاة السبسي «لم تكن طبيعية».

وأوضح بالحاج، أن الرئيس الراحل أخبره بأنه قرر الدخول في معركة مع الجهاز السري لـ «حركة النهضة».

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد رحل عن عمر ناهز 92 سنة بعد تعرضه لوعكة صحية في شهر يوليو عام 2019.

المصرى اليوم

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