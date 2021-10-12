أخبار عاجلة

"المسلّم": "رمان القصيم" حقق مبيعات تجاوزت المليونين خلال 3 أيام -
"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية -
نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام -
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية -
بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء -
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 883 مخالفة مرورية وإزالة 83 مخالفة مرافق في سوهاج

Print
ضبط 883 مخالفة مرورية وإزالة 83 مخالفة مرافق في سوهاج ضبط 883 مخالفة مرورية وإزالة 83 مخالفة مرافق في سوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، حملاتها المكبرة بجميع أنحاء المحافظة لضبط المخالفات المرورية والسائقين المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

وأسفرت الحملة، التي جرت اليوم، بإشراف من اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، عن ضبط 883 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير بدون رخصة قيادة، وحمل رخصة قيادة منتهية، والسير عكس الإتجاه، وتقاضى أجرة أكثر من المقررة، وعدم ربط حزام الأمان، والتحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة، والإنتظار في الممنوع، وعدم صلاحية الأنوار، والحمولة الزائدة، وعدم تشميع الحمولة.

وفحصت الحملة 15 عينة بول عشوائية لقائدي السيارات على الطريق الزراعي، حيث جاءت نتائج فحص جميع العينات سلبية لتعاطي المخدرات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة المختصة للتصرف، كما تمكنت شرطة المرافق من رفع وإزالة 83 مخالفة مرافق وإشغال طريق، وتحرير مخالفات لأصحابها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية

محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية

ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات

ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات

«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ

«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ

يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر

يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر