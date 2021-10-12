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"الشؤون الإسلامية" تُعمِّم: استمرار تطبيق التباعد في المساجد والاحترازات السابقة

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"الشؤون الإسلامية" تُعمِّم: استمرار تطبيق التباعد في المساجد والاحترازات السابقة "الشؤون الإسلامية" تُعمِّم: استمرار تطبيق التباعد في المساجد والاحترازات السابقة
لعدم وجود نقاط للتحقق من الحالات وارتيادها من الأعمار ومختلف الحالات الصحية كافة

وجَّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جميع منسوبي المساجد بالاستمرار في تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات السابقة دون تغيير.

وجاء في التعميم الموجَّه من وزير الشؤون الإسلامية إلى مديري الفروع بالمناطق أنه "إشارة إلى برقية وزير الصحة المشار فيها إلى عرض هيئة الصحة العامة (وقاية) بخصوص قيام الهيئة بدراسة إمكانية إلغاء أو تقليص مسافة التباعد في المساجد، والتوصية باستمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد، وإعادة تقييم المخاطر بشكل دوري وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي، ولأن المساجد يرتادها المصلون من الأعمار ومختلف الحالات الصحية كافة، ولا توجد نقاط للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) عند الدخول، وبناء عليه اعتمدوا التوكيد على منسوبي المساجد والجوامع باستمرار العمل بالإجراءات التي سبق أن بُلِّغتم بها، وفقًا لما رأته الجهات واللجان المختصة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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