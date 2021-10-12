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ارتفعت أسعار الذهب، مساء اليوم الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021، عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية سلبية، حيث ارتفع سعر الذهب عالميا، بقيمة 5 دولار، عقب صدور تقرير الريد بوك والخاص بالمبيعات على أساس سنوى، واستجاب سعر الذهب في مصر للارتفاع العالمى وارتفع بقيمة 2 جنيها للجرام، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21، 772 جنيهًا.

تقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، ومؤشرا صعوده أو هبوطه لايضاح الرؤية أمام المواطنين راغبى الشراء أو البيع أو التداول، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر مساء اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 880 إلى 882 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 770 إلى 772 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 660 إلى 662 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6160 إلى 6176 جنيه .

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، عقب صدور مؤشر الريد بوك الأمريكى، وهو مؤشر مرجح للمبيعات على أساس سنوى وسجل 14.8%، كما صدر مؤشر فرص العمل الأمريكى وسحجل توفير الاقتصاد الامريطى لنحو 10.439 مليون فرصة عمل منخفضا عن توقعات الخبراء بأنه سيضيف 10.925 مليون فرصة عمل، ليرتقع الذهب إلى 1768.27 دولارا للأوقية بزيادة قدرها 0.82% كما سجل مؤشر الدولار زيادة بنسبة 0.13%، مقتربا من أعلى مستوى له في عام برغم أن علاقتهما عكسية ولكن مخاوف تقليص الدعم الإقتصادى حافظت على ارتفاع الدولار .

وتراجع سعر الذهب بعد ذلك قليلا ولكنه ظل مرتفعا عن سعره في الصباح، وتمت المتاجرة للعقود الآجلة على 1759.57 دولارا للأوقية، بينما واصل الدولار الارتفاع بنسبة 0.20% مما ينذر بعودة الذهب للانخفاض مرة ثانية حيث تربطهما علاقة عكسية .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، مساء اليوم، بنسبة طفيفة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 778.80 جنيها، وسجل عيار 24، 890.06جنيها، وسجل عيار 18، 667.55 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،761.22 $ .

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